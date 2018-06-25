Mehmet Şimşek'ten dolar yorumu

Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasından sonra Türk Lirası'nın dolar karşısındaki tepkisini değerlendirerek "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi" dedi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Şimşek; "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." şeklinde ifade etti.