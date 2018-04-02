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Megabank 2018'de kurulabilir

02.04.2018 - 16:44
Megabank 2018'de kurulabilir

İslam Kalkınma Bankası Sözcüsü Abdul-Hakim Elwaer, Türkiye, Endonezya ve İKB`nin üçlü olarak geliştireceği "Megabank"ın kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İslam Kalkınma Bankası Sözcüsü Abdul-Hakim Elwaer, Türkiye, Endonezya ve İKB'nin üçlü olarak geliştireceği "Megabank"ın kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz.” dedi.

Tunus'ta yapılan İKB 43. Genel Kurulu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul-Hakim Elwaer, söz konusu bankanın kurulması konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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''2018'DE BİR ŞEYLER GÖRECEĞİMİZ KONUSUNDA ÇOK İYİMSERİZ"

Megabank'ın kurulmasının uzun zaman almasının normal olduğunu belirten Elwaer, "Megabank gibi kritik bir kararda, ülkeler konuya ilgisini ifade ediyorlar. Bizim de bu konuda diyaloğa sahip olmamız gerekiyor. Her ülkeden bu konuyla ilgisi olan liderleri bir araya getirdik. Görüşmeler devam ediyor. 2018'de bir şeyler göreceğimiz konusunda çok iyimseriz." diye konuştu.

Elwaer, İKB'nin, faaliyetlerini merkez yerine üye ülkelerden yerel düzeyde yönetmeye odaklandığını belirterek, böylece üye ülkelerin kalkınma sorunlarına daha hızlı çözüm bulma konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.


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