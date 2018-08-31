Matrah arttırımında bugün son gün

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasında başvuru 27 Ağustos’ta sona ererken matrah arttırımına başvurular devam ediyor. Matrah arttırımı yapmak isteyenler için 31 Ağustos tarihi başvuru için son gün.

Geçen yıllara ilişkin matrahlarını arttırarak beyan ettikleri vergileri yükseltenler incelemeden kurtulacaklar. Matrah arttırımında yararlanmak isteyen mükellefler 2013 ile 2017 arasında beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, gelir/kurumlar stopaj vergilerini, katma değer vergilerini arttırabilecek. Gelir ve kurumlar vergisi yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahları 7143 sayılı yasada belirlenen oranlardan az olmamak üzere arttıracak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013 için yüzde 35, 2014 için yüzde 30, 2015 için yüzde 25, 2016 için yüzde 20, 2017 için de yüzde 15 arttırım yapılacak.

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Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; oranlar dışında yasada asgari arttırım tutarları da belirlendi. Örneğin kurumlar vergisi mükellefi 2014 için matrahını arttırmak istediğinde yüzde 30 arttırabilecek. Ancak arttırılacak tutar 38 bin 323 lirayı geçmeyecek ya da serbest meslekle uğrayan bir mükellef 2014 matrah arttırımı yaptığında oran yüzde 30 olacak. Ancak arttırım tutarı 19 bin 155 liradan az olamayacak. Örnek olarak serbest meslekle uğraşan mükellef 2014 gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği matrah 52 bin lira. Bu mükellef matrah arttırım için başvurduğunda beyan ettiği matrah üzerinden yapılan hesaba göre 15 bin 600 lira arttırım yapabiliyor. Ancak asgari arttırım tutarı 2014 için 19 bin 155 lira olduğu için beyan edebileceği en az matrah tutarı 19 bin 155. Bu durumda mükellefin matrah arttırımı nedeniyle yüzde 20 vergi üzerinden 3 bin 831 lira ödeme yapması gerekiyor. Vergiler peşin ya da 6 eşit taksitle ödenebiliyor.

EV SAHİPLERİ DE BAŞVURABİLİR

Matrah arttırımında ev sahipleri de yararlanabiliyor. Maliye Bakanlığı’na yaptıkları beyanı arttırmak isteyenler vergi incelemesinden kurtulabilecek. 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20 ve 2017 yılı için de yüzde 15 arttırım yapılabilecek.

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