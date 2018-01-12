Makinecilerin 2018 ihracat hedefi 17 milyar dolar

Makine sektörünün 2017 yılı toplam ihracatı 15 milyar dolara yaklaştı. Son çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerine çıkan sanayi üretim artışına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Makine-teçhizat yatırımlarındaki artış sanayi rakamlarımıza, sanayideki üretim artışı da Türkiye'nin toplam ihracatına olumlu yansıdı. Yeni yılda yaklaşık yüzde 15 artışla 17 milyar dolar düzeyinde makine ihracatı hedefliyoruz” dedi.

2017 yılını yüzde 10,7 ihracat artışıyla geride bırakan makine sektörünün toplam ihracatı 14,9 milyar dolar oldu. Dünya makine ihracatının yüzde 22 gerilediği 2009 krizi sonrasındaki dönemi en iyi ülkemizin değerlendirdiğinin altını çizen Dalgakıran, dünya makine ihracatının toplam yüzde 3 artabildiği son 7 yılda Türkiye’nin Makinecilerinin yüzde 40 artış yakaladığını ve yeni yıl hedeflerinin yaklaşık yüzde 15 artışla 17 milyar dolar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl ihracat pazarlarımızda önemli bir açılım yaptık. Brexit kararı ve Katalonya krizi gibi pek çok sorunun hâkim olduğu Avrupa genelinde ciddi bir ihracat artışı sağladık. Rusya'ya yaptığımız makine ihracatı yüzde 54 arttı. Dünya genelinde Türk makinelerine ilgi artarken, yerli sanayicimiz de boş durmadı. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 11,1'lik büyüme başarısında makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3'lük artış ile makine imalatındaki takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 16 üretim artışının büyük bir etkisi var. Neticede yatırımların sanayideki üretim artışına yansıdığını, Türkiye'nin ihracat artışında makine sektörünün kritik bir rol oynadığını görüyoruz.”

SEKTÖR TANITIM FAALİYETLERİNDE HIZ KESMEDİ

Makine İhracatçıları Birliği olarak bu yıl katıldıkları tüm fuarlarda ve toplantılarda Türk makine sektörünü başarıyla temsil ettiklerini dile getiren Dalgakıran, yürüttükleri faaliyetlerle ihracatçı firmalara yol gösterici olmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“İhracatçılarımızı uluslararası rekabette güçlü kılacak iş bağlantıları oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl da düzenlediğimiz organizasyonlarla Tayland'dan Tanzanya'ya kadar pek çok ülke yetkilisini Türkiye'de ağırladık, İran'dan Polonya'ya kadar birçok ülkeye sektörel ticaret heyetleri düzenleyerek veya fuarlarda tanıtım kampanyaları gerçekleştirerek yurt dışında sektörümüzü temsil ettik.”

MAKİNECİLERİN GÖZÜ ÇİN PAZARINDA

Yeni yıl itibarıyla Çin vizesi başvurularında online sisteme geçildiğini ifade eden Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı:

“Çin ile yapılan anlaşmaya göre, üye firmalarımızın ticari vize başvurularında davet mektubu talep edilmeyecek, Çin'de bulunan bir firmadan temin edecekleri davet mektubu üyelerimizin vize almaları için yeterli olacak. Çin dünyanın en büyük makine ihracatçılarından biri ama toplam ithalatı içinde makineler çok önemli bir yer tutuyor. Pazar çeşitliğimizi artırmak ve ihracatta sürekli yükselttiğimiz çıtayı daha yukarı taşımak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bu noktada Uzak Doğu ülkelerinin çoğunda makinelerimize yüzde 30 civarında vergiler uygulandığını, oysa onların makinelerinin ihmal edilebilir düzeyde gümrük vergileriyle ithal edildiklerini vurgulamak isterim. Dünya makine pazarının üçte birini oluşturan bu ülkelere yüksek vergiler nedeniyle henüz ciddi bir satış yapamadığımız dikkate alınırsa, makinecilerimizin ihracattaki başarısı daha çarpıcı hale gelecektir.”

Etiketler