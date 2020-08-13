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M3 para arzı arttı

13.08.2020 - 15:26
M3 para arzı arttı | Ekonomi Haberleri

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 317,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Ağustos itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 317 milyar 74 milyon 219 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 30 Temmuz'da 3 trilyon 265 milyar 429 milyon 906 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 5,11 azalarak 363 milyar 40 milyon 178 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 10,58 artarak 643 milyar 381 milyon 884 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

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Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,51 azalışla 1 trilyon 55 milyar 768 milyon 867 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,62 yükselişle 919 milyar 198 milyon 673 bin lira oldu.


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