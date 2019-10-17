‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri geriledi Merkez Bankası rezervleri geriledi Sonraki Haber › Almanya'nın 2020 büyüme tahmini revize edildi Almanya'nın 2020 büyüme tahmini revize edildi

M3 para arzı arttı

17.10.2019 - 15:53
M3 para arzı arttı | Ekonomi Haberleri

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,9 artarak 2 trilyon 435,2 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 11 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 1,9 artışla 2 trilyon 435 milyar 237 milyon 294 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 4 Ekim'de 2 trilyon 389 milyar 939 milyon 409 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

##$HABER_1458032$##

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,06 yükselerek 207 milyar 416 milyon 118 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,86 artışla 306 milyar 448 milyon 856 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,95 artışla 855 milyar 607 milyon 626 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 3,44 yükselerek 818 milyar 339 milyon 674 bin lira oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.374 Değişim: -0,81% Hacim : 3.261 Mio.TL Son veri saati : 16:10
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8948 Değişim: 0,18%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5574 Değişim: 0,59%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,50 Değişim: 0,21%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.