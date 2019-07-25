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M3 para arzı arttı

25.07.2019 - 15:27
M3 para arzı arttı | Ekonomi Haberleri

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1 artarak 2 trilyon 271 milyar lira seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 19 Temmuz'da M3 para arzı, yüzde 1 artışla 2 trilyon 270 milyar 837 milyon 808 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 12 Temmuz'da 2 trilyon 247 milyar 971 milyon 517 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,72 artarak 185 milyar 919 milyon 558 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,58 artışla 283 milyar 956 milyon 417 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,62 artışla 797 milyar 618 milyon 270 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,87 yükselerek 771 milyar 757 milyon 211 bin lira oldu. 


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