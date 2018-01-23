Liderler Davos Zirvesi'nde buluşuyor

48'inci Dünya Ekonomik Forumu bugün İsviçre’nin Davos kasabasında başlıyor. Davos Zirvesi, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.

Davos Zirvesi'ne, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanı sıra İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe katılıyor.

Uluslararası kurumlardan da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing zirvede yer alıyor.

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DEV ŞİRKETLER

Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu büyük şirketlerin temsilcileri de Davos Zirvesi'nde yer alacak. Google, Microsoft, Facebook, UPS, Maersk, Engie, Renault, Airbus, Total, Bayer, Deutsche Bank, Monsato, Henkel, Siemens, Volkswagen, Tata, Hitachi, Mitsubishi, ING, Alibaba, Huawei, Gazprom, Saudi Aramco, Novartis, Nestle, Barclays, HSBC, JP Morgan, Citi, IBM, Morgan Stanley, Nike, Pepsi, Pfizer, Procter & Gamble, Qualcomm, Soros, Carlyl, Coca-Cola, Goldman Sachs, Uber ve Walmart gibi önemli şirketler toplantılara yüksek seviyede katılım gösterecek.

ŞİMŞEK ZİRVEDE

Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.

Ekonomik Gelişmelerden Sorumlu Kurul'a bu yıl üye olarak atanan Mehmet Şimşek, belirli ülkelerin yer aldığı kurulun gerçekleştireceği toplantıda Türkiye'yi temsil edecek. Şimşek'in, Davos'ta "Ortadoğu'da Yeni Bir Denge Arayışı", "Avrupa İçin Yeni Liderler", "Dünya Ekonomi Liderleri Gayri Resmi Toplantısı: Avrupa Birliği İçin Ortak Vizyon Oluşturma" ve "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Büyüme Paradigması" başlıklı oturumlarda konuşma yapması bekleniyor.