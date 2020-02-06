‹ Önceki Haber Rifat Hisarcıklıoğlu: Kapitalizmin yeniden yazılması lazım Rifat Hisarcıklıoğlu: Kapitalizmin yeniden yazılması lazım Sonraki Haber › Koronavirüs petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Moody's dikkat çekti Koronavirüs petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Moody's dikkat çekti

Lagarde'dan 'koronavirüs' uyarısı: Ekonomik belirsizliğe...

06.02.2020 - 09:29
Lagarde'dan 'koronavirüs' uyarısı: Ekonomik belirsizliğe... | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, yeni tip koronavirüs salgının küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirterek, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor” dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Paris’te "Grand prix de l'économie des Echos" ödül töreninde konuştu. Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik belirsizliğe katkısı konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgının ekonomik etkisinin kısa süreli ve geçici olduğunu vurgulayan Lagarde, “ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı tehdidi azalmış gibi görünse de koronavirüs yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor” diye konuştu.

##$HABER_1460021$##

Lagarde, yeni risklere karşı yeni bir para politikası için ipucu vermezken ECB'nin faiz oranları ve varlık alımları konusunda sözlü yönlendirmesinin etkili bir otomatik dengeleyici olduğunu söyledi.

Öte yandan Berlin’de bir konferansta konuşan ECB Başekonomisti Philip Lane, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisinin, bunun ne kadar hızlı yayılacağına bağlı olacağını belirterek, virüsün ekonomiler üzerinde kısa vadeli bir etki oluşturma eğiliminde olduğunu savundu.

Koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkilerini dikkatlice izlediklerini aktaran Lane, SARS ve önceki salgınları temel aldıklarını kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
123.735 Değişim: 1,16% Hacim : 2.412 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 122.712 06.02.2020 Yüksek 123.845
Açılış: 122.712
5,9861 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9757 06.02.2020 Yüksek 5,9871
Açılış: 5,9804
6,5924 Değişim: 0,21%
Düşük 6,5779 06.02.2020 Yüksek 6,5927
Açılış: 6,5783
299,96 Değişim: 0,16%
Düşük 298,68 06.02.2020 Yüksek 300,03
Açılış: 299,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.