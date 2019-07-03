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Lagarde'dan ECB Başkan adaylığı için ilk açıklama

03.07.2019 - 08:11
Lagarde'dan ECB Başkan adaylığı için ilk açıklama | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Para Fonu Başkanı Lagarde, "Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için aday gösterilmekten onur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri tarafından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına aday gösterilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Christine Lagarde, "Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bunun ışığında, IMF Yönetim Kurulu'nun Etik Komitesi ile görüşerek, adaylığım süresince geçici olarak IMF'deki görevlerimden feragat ediyorum." ifadesini kullandı

AB liderleri bugün ECB Başkanlığı için IMF Başkanı Lagarde'ı aday göstermişti.

Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB, para birimi olarak avroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamakla görevli.

Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl. ECB Başkanlığını mevcut durumda İtalyan Mario Draghi yürütüyor. 


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