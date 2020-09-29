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Lagarde: Toparlanma 'belirsiz', 'eksik' ve 'dengesiz'

29.09.2020 - 09:25 | Son Güncelleme :
Lagarde: Toparlanma 'belirsiz', 'eksik' ve 'dengesiz' | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin koronavirüs (Kovid-19) krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde “Parasal Diyalog” başlıklı oturumda konuştu.

ECB Başkanı Lagarde, belirsizliğin yükseldiği mevcut ortamda ECB Yönetim Konseyi'nin döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verileri çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğini söyledi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini belirten Lagarde, ECB'nin, korona krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi.

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Kovid-19 sağlık krizinin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Lagarde, krizin ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti.

Avronun değerinin enflasyon üzerinde etkisinin olduğunu vurgulayan Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki manşet enflasyonun, güçlü avro nedeniyle, önümüzdeki aylarda ekside kalmasının beklendiğini söyledi.

Lagarde, “Yönetim Konseyi, döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen tüm verileri orta vadeli enflasyon görünümüne etkileri bakımından dikkatle değerlendirecek.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, avro/dolar paritesi, eylül başında 2018 ortasından bu yana 1.2011 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 14,7 azalmıştı.


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