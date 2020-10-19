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Lagarde: Dijital euro banknotların yerini almayacak

19.10.2020 - 14:07 | Son Güncelleme :
Lagarde: Dijital euro banknotların yerini almayacak | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, dijital euronun, banknot euroların yerini almayacağını, ancak onların tamamlayıcısı olacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Le Monde ile söyleşisinde, "dijital euro"nun, Çin’in "dijital yuan"ına bir politika yanıtı olup, olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, dijital euronun yalnızca "daha etkin, daha düşük maliyetli, özel yaşama saygılı, izlenebilirlik ve çevreci" olduğu için tercih edildiğini vurguladı.

Lagarde ayrıca, dijitalleşmenin, euroyu uluslararası düzeyde daha güçlü olmasını destekleyeceğini ve ülkeler arası para transferlerinde maliyetleri düşüreceğini de belirtti ve ekledi: "Bu, yalnızca para birimimizi dijital çağa uygun hale getirme meselesidir. Dijital ödemelerin özellikle gençler arasında ne kadar hızlı yayıldığını gördüğümüzde, bu talebi karşılamak önemlidir."


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