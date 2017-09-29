"Kurumlar vergisi artışı sürpriz oldu"

QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aras, "Bankalara getirilen kurumlar vergisi artışı bizim açımızdan sürpriz oldu; önceki açıklamalar kurumlar vergisinin düşürüleceği yönündeydi" açıklamasında bulundu.

Katarlı QNB'nin ana ortağı olduğu QNB Finansbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, hükümetin önceki gün açıkladığı ve bankalara 2 puanlık kurumlar vergisi artışını da içeren düzenlemenin kendileri için bir sürpriz olduğunu söyledi.

Bankanın 30. yılı kapsamında dün akşam gerçekleştirilen basın davetinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Aras, vergi artışıyla ilgili, "Bu regülasyon aslında bizim açımızdan bir sürpriz oldu. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın daha evvelki açıklamaları kurumlar vergisinin düşürüleceği yönünde ya da belli bir vergi reformu üzerinde çalışıldığı yönündeydi" dedi.

Aras, bütçe dengesi gelişmelerini de dikkate alarak hükümetin bu şekilde bir karar verdiğini belirterek, düzenlemelerin bankaya etkisi ile ilgili enine boyuna bir değerlendirmeyi ise henüz yapmadıklarını kaydetti.

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Hükümetin iki gün önce açıkladığı yeni düzenlemeler kapsamında, kurumlar vergisinde genel oran yüzde 20 olarak kalırken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranı 2 puan artışla yüzde 22'ye çıkarıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, dünkü açıklamasında da, finans sektörünün bu 2 puanlık artıştan gelen yüke katlanabileceğini söyledi.

KREDİ MEVDUAT ORANI BELLİ SEVİYELERE GELDİ

Bankacılık sektörünün özkaynakları çok güçlü, sermaye yeterlilik rasyolarının da iyi bir düzeyde olduğunu belirten Aras, bu alanlarda bir sıkıntı olmadığını ancak kredi mevduat oranlarının belirli seviyelere geldiğine dikkat çekti.

"Kredileri bundan sonra büyütebilmek ne şekilde olacak sorusu daha önemli bir soru" diyen Aras, "Burada da tabi dış kaynak ön plana çıkıyor" dedi.

Aras bankacılık sektöründe ilk çeyrekten itibaren yoğun olarak kullandırılmaya başlanan ve kredilerde anlamlı bir büyümeye neden olan KGF kredileri ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"...KGF aslında bir ilaç, ekonomiye bir ilaç geldi, politik de bir ilaç, bankacılık sektörüne de ilaç geldi. Ama bu ilaç, bu bir kortizon. İyileştirici bir ilaç değil... Ekonomiyi ve kredileri büyüttü... Bir çarpan etkisi yarattı. Ama bundan sonra artık KGF yok, yatırıma dönük kredi teşvikleri doğru bir yaklaşım. Burada şunu gördük ki, kredi mekanizması ile verilen teşvik ekonomiye çok daha etkili oluyor. Yarın öbür gün, yatırımı teşvik edelim dediklerinde yine kredi mekanizması üzerinden bu yapıldığı taktirde çok daha etkili olur, yatırımlara da büyük bir hız gelebilir. KGF böyle bir deneyim kazandırdı."

BUNDAN SONRA KREDİ BÜYÜMESİ İÇİN DIŞ KAYNAK ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu da KGF'nin Türkiye'deki faizlere anlamlı bir etkisi olduğunu ve mevduat faizlerinin yüzde 11'lerden 15'lere kadar tırmandığını belirterek, büyüme ortamında mevduat faizlerinin de yükseldiğini kaydetti.

Banka olarak bugün itibarıyla 14 milyar lira civarında da KGF kredisi kullandırdıklarını da belirten Güzeloğlu, "Biz sektörün en hızlı büyüyen bankasıyız ama bunun sebebi KGF değil. En hızlı büyüdüğümüz için KGF'de de hızlı büyüdük" dedi.

Güzeloğlu, sektörde kredi mevduat oranlarının belli seviyelere geldiğini belirterek, kredilerin bundan sonra büyümesi için bankaların daha fazla dış kaynak getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Güzeloğlu, hükümetin yeni düzenlemeleri kapsamında türev ürünlerden BSMV'nin kaldırılmasının da doğru bir adım olduğunu belirterek, bunun yurtdışı borçlanmanın da önünü açacak bir düzenleme olduğunu belirtti.

Güzeloğlu banka olarak kredi mevduat oranlarının yüzde 118 civarında olduğunu ve bu alanda yüzde 120'yi aşmak istemediklerini kaydetti.

KATAR KRİZİ'NİN BİZE ETKİSİ OLMADI

Haziran başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini kesmesinin ardından yaşananlar ve bunun Katar ortaklı bir banka olarak kendilerine etkileri ile ilgili ise şunları söyledi:

"QNB Katar'ın en büyük bankası. Katar'ın diğer ülkelerle ihtilafları vs. oldu ancak bu belli bir durulma döneminde gibi görünüyor. Fakat bu dönemde QNB'nin bizden en ufak bir talebi olmadı, zaten olmasını da bekleyemeyiz... Biz Türkiye'de yerleşik ve BDDK'ya tabi faaliyet gösteren bir bankayız. Dolayısıyla, keyfi bir yardım etmek vs gibi bir şey yapmamız da mümkün değil. Zaten onların da bir talebi olmadı. Böyle ciddi bir ihtiyaç da olmadı. Bize herhangi bir etkisi olmadı."