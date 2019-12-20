‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi açıklandı

Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı

20.12.2019 - 10:58
Kurulan-kapanan şirket sayısı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 7 bin 731 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,68'lik azalışla 1035 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 8 bin 352'den 7 bin 731'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,68 azaldı ve 1035 olarak gerçekleşti. Ekimde kapanan şirket sayısı 1199 idi.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 10,19 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 1,24 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,38 azalarak 76 bin 253, kapanan şirket sayısı ise yüzde 4,57 artarak 10 bin 996 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.177 Değişim: 0,52% Hacim : 10.290 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 110.859 20.12.2019 Yüksek 111.636
Açılış: 111.041
5,9390 Değişim: -0,08%
Düşük 5,9064 20.12.2019 Yüksek 5,9451
Açılış: 5,9435
6,5846 Değişim: -0,45%
Düşük 6,5631 20.12.2019 Yüksek 6,6169
Açılış: 6,6141
282,45 Değişim: -0,10%
Düşük 280,72 20.12.2019 Yüksek 282,79
Açılış: 282,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.