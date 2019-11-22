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Kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı

22.11.2019 - 10:52
Kurulan-kapanan şirket istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 8 bin 352 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 2,92 yükselerek 1199 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,52 artarak 7 bin 696'dan 8 bin 352'ye çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 2,92 yükseldi ve 1199 oldu. Eylülde kapanan şirket sayısı 1165 idi.

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Ekimde geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 17,95, kapanan şirket sayısı da yüzde 3,18 arttı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,71 azalarak 68 bin 522, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,22 artarak 9 bin 961 oldu.


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