Küresel gıda fiyatları eylülde geriledi

FAO Gıda Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,4, yıllık bazda yüzde 7,4 düştü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 165,4 puana düştü.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,4 azaldı.

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüşte temel gıda maddelerinin envanterlerinde kaydedilen artışlar etkili oldu.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 geriledi.

Söz konusu gerileme, ABD'deki yüksek mahsul beklentisiyle mısır ihracat fiyatlarının düşmesinden kaynaklandı.

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Uluslararası pirinç ve buğday fiyatları da ay boyunca düşük seyretti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi geçen ay ağustosa göre yüzde 2,3 düşüş kaydetti ve son üç senenin en düşük seviyesine geriledi.

Eylülde en sert düşüş palm yağı fiyatlarında görüldü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi eylülde yüzde 2,4 azalırken, Et Fiyatları Endeksi de ağustosta revize edilen 166,3 değerinin altında seyretti.

Şeker Fiyat Endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

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