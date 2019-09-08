Küresel fonların altın yatırımında 'güvenli liman' yükselişi | Ekonomi Haberleri

Küresel altın yatırım fonlarının altın varlıkları ağustosta aylık 122,3 ton artarak 2 bin 733 tona ulaştı. ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu.

Dünya genelinde altın bazlı yatırım fonları ağustosta 122,3 ton altın alarak, altın varlıklarını üst üste üçüncü ayda da artırdı.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre ağustosta küresel bazda altın fonlarına yaklaşık 6 milyar dolarlık para akışı gerçekleşti. Fonların tuttuğu altın miktarı ağustosta bir önceki aya göre 122,3 tonluk artışla 2 bin 733 tona yükseldi.

Ağustos ayında artan jeopolitik ve siyasi riskler yatırımcıların risk iştahında düşüşe sebep olurken, bu durum güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

Altın fonlarının portföylerindeki altın miktarı son üç ayda kesintisiz şekilde artış kaydederken, altın miktarı sene başından bu yana yüzde 10,4 yükseldi.

Altın talebindeki artışta küresel faiz oranlarındaki düşüş ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesi etkili oldu. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırması da önemli rol oynadı.

Altın fonlarının tuttuğu altın miktarı ağustosta 2 bin 733 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveye yaklaştı. Analistler, küresel ekonomide yaşanan parasal genişlemenin ve süregelen belirsizliklerin desteğiyle 2012'deki bu seviyenin yakın zamanda aşılacağını tahmin ediyor.

ABD'Lİ FONLAR AĞUSTOSTA 76,3 TON ALTIN ALDI

Ağustos ayında altın fonlarına gerçekleşen para akışında ilk sırayı yaklaşık 3,7 milyar dolarla ABD alırken, ülke fonlarının topladığı altın miktarı 76,3 ton oldu. Böylece ABD'de altın fonlarına, yıl başından bu yana toplam 7,4 milyar dolarlık para akışı oldu.

Aynı dönemde İngiltere altın fonları varlıklarını 21,7 ton artırırken, Çin 9,7 ton, Almanya 6,2 ton ve İsviçre 3,1 ton yükseltti. Fon bazında ağustosta en çok alımını 54,9 tonla ABD'li SPDR Gold Shares yatırım fonu yaparken, bu fonu 18,4 tonla ABD'li iShares Gold Trust ve 9,3'er tonla İngiliz iShares Physical Gold ETC ve Invesco Physical Gold ETC fonları takip etti.

ALTIN VARLIKLARINDA KUZEY AMERİKA LİDER

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları ağustosta 78 tonla altın alımında başı çekerken, bu fonlara 3,8 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti.