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Kripto paralarda 'hırsızlık' düşüşü

20.06.2018 - 09:09
Kripto paralarda 'hırsızlık' düşüşü

Kripto paralar, Güney Kore'de sadece haftalar içerisinde ikinci kripto para platformu hırsızlığının yaşanmasının ardından değer kaybetti.

Dijital varlıkların işlem gördüğü borsaların güvenliğine yönelik endişelerin tazelenmesi, kripto paralarının düşüşünde etkili oldu. Coinmarketcap.com'a göre küresel çapta yedinci sırada gelen Bithumb, dün yaptığı açıklamada yaklaşık 35 milyar won değerinde (yaklaşık 32 milyon) dolarlık kripto paranın çalındığını ve Ripple'ın da aralarında bulunduğunu belirtti.

Para yatırma ve çekme işlemlerine geçici olarak ara verdiğini açıklayan platform, yatırımcı kayıplarını tazmin edecek. Kurum, yatırımcı varlıklarını internet bağlantısı olmayan bir “soğuk cüzdan”a taşıdı.

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Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Hong Kong saatiyle 12:15'te yüzde 2 düşerek 6,588 dolardan alıcı buldu. Kripto paranın bu yılki kaybı, Bloomberg fiyatlarına göre yüzde 54 oldu. Ripple, Ethereum ve Litecoin da çekildi. Dijital paralara karşı kırılgan olan bazı Asya hisseleri de geriledi.

Ocak sonuna doğru Japon kripto para borsası Coincheck Inc.'ten 500 milyon dolarlık kripto para çalınmıştı. Geçtiğimiz hafta Güney Koreli platform Coinrail, bazı dijital paraların hackerlar tarafından çalındığını belirtmişti. Buna karşın rakam verilmedi.


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