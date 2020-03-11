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KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya arasında iş birliği

11.03.2020 - 13:31
KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya arasında iş birliği | Ekonomi Haberleri

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "Protokolle kadın girişimciler hem KOSGEB'in nitelikli istihdam desteğinden hem de DOĞTAŞ'ın bayilerine verdiği diğer imkanlardan yararlanmış olacaklar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın nezaretinde KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kadın istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, bakanlıktaki imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün özellikle kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarının önünü açacak kamu-özel sektör iş birliğiyle hazırlanmış yeni bir iş modeli olduğunu söyledi.

KOSGEB olarak yeni iş kuran girişimcilere eğitim verdiklerini anımsatan Uzkurt, bunu uzaktan eğitim modülüyle daha kolay, zaman ve mekan kısıtı olmadan vermeye başladıklarını, 150 bin civarında girişimci adayının da halen eğitim aldığını bildirdi.

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Uzkurt, DOĞTAŞ'ın istihdam edeceği ve bayilik vereceği kadın girişimcilerin KOSGEB eğitimleri alarak, Girişimcilik Desteği Programı'na müracaatta bulunacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bayilik alacaklara KOSGEB ve DOĞTAŞ'ın iş birliğiyle karar verilecek. Protokolle kadın girişimciler hem KOSGEB'in nitelikli istihdam desteğinden hem de DOĞTAŞ'ın bayilerine verdiği diğer imkanlardan yararlanmış olacaklar. Kadın girişimcilerin önünü açmak, onlara yeni iş imkanları sunmak adına bu iş birliğini önemsiyorum. İş birliği modeli inşallah diğer firmalarımız için de örnek olur. Talepleri alıyoruz. İnşallah onlarla da protokol sürecini başlatmış oluruz."

DOĞTAŞ Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da bu yıl protokolle 100 kadın girişimciyi iş hayatına kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "KOSGEB'in eğitimini tamamladıktan sonra sertifika alacak kadın girişimcilerimize biz de destek vereceğiz. KOSGEB'in de destekleriyle 100 kadını kendi işinin patronu yapacağız." dedi.
Uzkurt ile Doğan, Bakan Varank'ın da katıldığı etkinlikte iş birliği protokolüne imza attı.


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