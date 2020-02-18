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Koronavirüsün petrol ve yenilenebilir enerji sektörüne etkisi ne olur?

18.02.2020 - 14:27
Koronavirüsün petrol ve yenilenebilir enerji sektörüne etkisi ne olur? | Ekonomi Haberleri

İspanya merkezli BBVA Araştırma'nın Türkiye Başekonomisti Ortiz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel piyasalar üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğinin tam olarak tahmin edilemediğini belirterek, "Şu an için öngörülerimiz yeni tip koronavirüsün petrol piyasasındaki etkisinin kısa vadeli olacağı yönünde. Öte yandan koronavirüs, yenilenebilir enerji sektöründe daha uzun vadeli yatırımlardaki olumlu trendi negatif bir yönde etkileyebilir" dedi.

İspanya merkezli BBVA Araştırma'nın Türkiye Başekonomisti Alvaro Ortiz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19'un küresel ekonomi ve enerji sektörü üzerindeki etkisinin devam ettiğini buna bağlı olarak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin petrol üretim ve fiyat tahminlerini düşürdüğünü kaydetti.
Tahminlerin revize edilmesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 15-17 düşüş meydana geldiğini ifade eden Ortiz, "Şu anda Brent petrolün varil fiyatında 50 dolar seviyesine çok yakınız." dedi.

Ortiz, Kovid-19'dan etkilenenlerin sayısının azalmaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Virüsün etkisinin ne kadar süreceğine ilişkin birçok belirsizlik var ama etkisi yavaşladığı için petrol fiyatları ve talebin kısa sürede toparlanmasını bekliyoruz. Şu an için öngörülerimiz yeni tip koronavirüsün petrol piyasasındaki etkisinin kısa vadeli olacağı yönünde. Öte yandan koronavirüs, yenilenebilir enerji sektöründe daha uzun vadeli yatırımlardaki olumlu trendi negatif yönde etkileyebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri düşmeye devam ediyor ve yatırım iştahı sürüyor. Koronavirüsün yenilenebilir enerji sektörüne etkilerini uzun vadede görebiliriz."

"VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMA İHTİMALİ BULUNUYOR"

Virüsün mutasyona uğrama ihtimali de bulunduğunu hatırlatan Ortiz, bu durumun tamamen yeni bir senaryoyu ortaya çıkaracağını ve yetkililerin her türlü ihtimale hazır olması gerektiğini vurguladı.

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Ortiz, Kovid-19'un şu ana kadarki etkilerinin Çin'in ekonomik büyümesine yüzde 0,3-0,4 negatif etkisi olacağına dikkati çekerek, "Bu etkiyi birinci ve ikinci çeyrekte görebiliriz. Yıl sonuna doğru ise düzeltme etkisiyle bir toparlanma yaşanabilir. Küresel ekonomi tarafında ise koronavirüsün geçici bir etkisi olacağı düşünüldüğü için bu oranın yüzde 0,2 seviyesinde kalacağını hesaplıyoruz. Yine de birçok belirsizlik olduğunu söylemem gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'e ihracat yapan ülkelerin Kovid-19 salgınından direkt etkilenenler arasında olacağını kaydeden Ortiz, "Asya ülkeleri bu anlamda kritik bir konumda bulunurken, Rusya da Çin'e gerçekleştirdiği petrol ihracatından dolayı bu kategoride yer alıyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EKONOMİDE BU YIL YÜZDE 4 BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin de Kovid-19 salgınından hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileneceğini kaydeden Ortiz, petrol fiyatlarındaki yüzde 15'lik düşüşün Türkiye'deki enflasyonu sınırlı da olsa azaltacağını belirtti.

Ortiz, öte yandan piyasalardaki oynaklığın Türk ekonomisine olumsuz etki yapabileceğine işaret ederek, "Biz yine de Türkiye'de ekonomide bu yıl yüzde 4 büyüme bekliyoruz. Bu oran ufak çaplı değişiklik gösterebilir. Ekonomide ciddi bir toparlanma görüyoruz. 2018 ve 2019'da büyük sıkıntılar yaşandı fakat şu an bunların atlatıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ekonomisindeki son 2 yılda yaşanan zorlukların enerji yatırımları dahil birçok projeyi etkilediğini ifade eden Ortiz, ekonomideki toparlanmayla birlikte yatırımlarda da yeniden hareketlenme görüleceğini sözlerine ekledi.


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