‹ Önceki Haber TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ekonomi yorumu TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ekonomi yorumu Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Koronavirüs salgını Almanya'nın büyümesini düşürebilir

06.02.2020 - 17:15
Koronavirüs salgını Almanya'nın büyümesini düşürebilir | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs salgınının, 2003'teki SARS gibi benzer bir yol izlemesi ve Çin'in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirmesi halinde Alman ekonomisinin 0,06 puan daha az büyüyeceği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından "Koronavirüs Salgınının Olası Ekonomik Sonuçları" başlıklı bir rapor hazırlandı. Raporda, "Eğer koronavirüs salgını, 2003'teki SARS gibi benzer bir yol izler ve Çin'in büyümesinde yaklaşık 1 puanlık bir düşüş gerçekleştirirse Alman ekonomisi 0,06 puan daha az büyüyecektir." denildi.

Koronavirüs salgınının daha ciddi olabileceğine dair bazı işaretler olduğuna işaret edilen raporda, "Bu durumda Alman ekonomisini daha ciddi şekilde etkileyecektir." denildi.

##$HABER_1460025$##

"EURO BÖLGESİ'NDEKİ ETKİSİ KÜÇÜK"

Ifo raporunda, Çin sanayi ürünlerinin, Alman ara malı ithalatının yüzde 9,4'ünü oluşturduğu belirtilerek, Almanya hariç Euro Bölgesi'nde söz konusu virüsün etkisinin Çin ile daha düşük entegrasyon sağlandığı için küçük kalacağı ve büyümede sadece 0,01 puanlık bir azalmaya neden olacağı vurgulandı.

Ifo'nun hesaplamaları, salgının Çin'de tüketici harcamalarında kendini gösterdiği ve karantinadan dolayı emek arzını sınırladığı varsayımına dayanıyor.

"ETKİLERİ 2020'NİN İLK ÇEYREĞİ SONUNDA DAHA DA AÇIKLIĞA KAVUŞACAKTIR"

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin sanayi ürünlerinin Alman sanayi şirketlerinin değer zincirlerinde önemli olduğunu belirterek, "Çin sanayisindeki daha büyük üretim kayıpları, koronavirüsün Alman ekonomisi üzerindeki etkilerini önemli ölçüde artırabilir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınının SARS salgınından daha ciddi sonuçları olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu vurgulayan Wollmershaeuser, salgının Çin'deki tüketim ve sanayi üretimi üzerindeki etkilerinin 2020'nin ilk çeyreği sonunda daha da açıklığa kavuşacağını bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.369 Değişim: 0,04% Hacim : 13.653 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 121.992 06.02.2020 Yüksek 123.845
Açılış: 122.712
5,9874 Değişim: 0,12%
Düşük 5,9757 06.02.2020 Yüksek 5,9898
Açılış: 5,9804
6,5904 Değişim: 0,18%
Düşük 6,5779 06.02.2020 Yüksek 6,5974
Açılış: 6,5783
301,76 Değişim: 0,76%
Düşük 298,68 06.02.2020 Yüksek 301,97
Açılış: 299,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.