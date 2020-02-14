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Konut satış istatistikleri açıklandı

14.02.2020 - 10:19
Konut satış istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'de 2020 Ocak ayında 113 bin 615 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 615 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11_989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2020 OCAK AYINDA 42 237 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 oranında artış göstererek 42 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 615 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 71 378 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 71 378  oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 636 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,2 oldu. Ankara 6 759 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 198 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 36 040 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 040 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 599 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 199 konut satışı ile Ankara ve 2 219 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 77 575 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 artış göstererek 77 575 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 652 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,9 oldu. Ankara 8 790 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 993 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2020 YILI OCAK AYINDA 3 907 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı 1 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.


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