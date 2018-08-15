Koç Holding'in kârı 1.42 milyar TL oldu

Koç Holding'in net kârı 1.42 milyar TL oldu.

Koç Holding'in ikinci çeyrek net kârı 1.42 milyar lira oldu. KAP'ta yer alan verilere göre net kar bir önceki yıl aynı dönem de 1.42 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

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