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Kısa vadeli dış borç arttı

17.07.2018 - 10:37
Kısa vadeli dış borç arttı

Kısa vadeli dış borç stoku mayıs sonunda 2017 sonuna göre yüzde 4.8 arttı.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla 2017 sonuna göre yüzde 4.8 artışla 123.3 milyar dolar oldu. TCMB verilerine göre, bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 artarak 68.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.5 artarak 55.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Reuters' da yer alan habere göre; bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3 azalarak 16.6 milyar dolar, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1.4 artarak 19.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 5.8 artarak 17.9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 4.3 artarak 13.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 8.1 artarak 23.9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4 artarak 99.3 milyar dolar oldu. 

 


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