‹ Önceki Haber Boeing'den üretimi durdurma kararı Boeing'den üretimi durdurma kararı Sonraki Haber › Doğal gaz dağıtımına 2 milyar liralık yatırım Doğal gaz dağıtımına 2 milyar liralık yatırım

Kısa vadeli dış borç 118 milyar dolar oldu

17.12.2019 - 11:23
Kısa vadeli dış borç 118 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, ekimde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 3.6 artarak 118 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla yüzde 3,6 artışla 118 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 azalarak 56,6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 55 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna göre yüzde 22,1 azalarak 8,6 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,8 artarak 20,8 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,6 artışla 13,4 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 2,4 azalışla 13,7 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 7 artarak 42,6 milyar dolara ulaştı.

##$HABER_1459129$##

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 89,9 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3,7 azalışla 21,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 artışla 89,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 6,7 azalarak 45,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,4 artarak 72,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 26,3 azalışla ekim sonu itibarıyla 73 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 468 milyon dolar oldu.

Ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 50'si dolar, yüzde 30,6'sı avro, yüzde 13,4'ü TL ve yüzde 6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,3, Merkez Bankası'nın yüzde 3,8, özel sektörün ise yüzde 77,9 paya sahip olduğu gözlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.512 Değişim: 0,35% Hacim : 5.700 Mio.TL Son veri saati : 14:32
Düşük 111.198 17.12.2019 Yüksek 111.956
Açılış: 111.495
5,8736 Değişim: 0,44%
Düşük 5,8441 17.12.2019 Yüksek 5,8765
Açılış: 5,848
6,5585 Değişim: 0,61%
Düşük 6,5146 17.12.2019 Yüksek 6,5601
Açılış: 6,5187
279,41 Değişim: 0,63%
Düşük 277,35 17.12.2019 Yüksek 279,63
Açılış: 277,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.