Kibar Holding'de üst yönetim değişikliği

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, mart ayı sonu itibariyle görevinden ayrılacak.

Kibar Holding CEO’su Tamer Saka'nın mart ayı sonu itibariyle bu görevinden ayrılacağı bildirildi. Saka'nın yerine Holding COO'su Haluk Kayabaşı vekaleten atanacak. Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2014 yılından bu yana Kibar Holding CEO’su olarak görev yapan Sayın Tamer Saka, mart ayı sonu itibariyle bu görevinden ayrılacaktır. Sayın Tamer Saka’dan boşalan CEO’luk görevini Kibar Holding COO’su Sayın Haluk Kayabaşı vekaleten yürütecektir" denildi.

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HALUK KAYABAŞI KİMDİR?

Holding'den yapılan açıklamada, Kayabaşı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"1981 yılı itibariyle Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş’de çeşitli bölümlerde görev alan Sayın Haluk Kayabaşı, 1998 yılından itibaren Kibar Holding bünyesinde Dış Ticaret Koordinatörlüğü görevini yürüterek Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Mayıs 2012 itibari ile Holding Metal Grup Başkanlığı görevini icra eden Sayın Haluk Kayabaşı, Nisan 2014’te Kibar Holding COO’luğuna (Chief Operating Officer) atanmış, tüm görevlerine eş zamanlı olarak 12.10.2015 – 19.07.2016 tarihleri arasında, Assan Alüminyum Genel Müdürü olarak da görev almıştır."

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