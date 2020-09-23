Keskinoğlu geri döndü! | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin en büyük tavukçuluk firmaları arasında yer alan Keskinoğlu, yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor. Bankalarla yapılandırma anlaşması yaptığı öğrenilen Keskinoğlu Tavukçuluk’un faaliyetlerine başlayacak olması bölge halkını da sevindirdi. Keskinoğlu Tavukçuluk bünyesindeki 7 fabrikanın da sektördeki rekabet açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

İşte Hürriyet gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent'in bugünkü yazısı...

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan ve 2018 yılından bu yana konkordato sürecinde bulunan Keskinoğlu Tavukçuluk’un bankalarla yeniden yapılandırma anlaşması yaptığı öğrenildi. Yaşadığı mali sorunları aşan şirketin tekrar tam kapasite üretime geçmek için çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor. Zeytincilik dışında Akhisar ekonomisinin can damarlarından biri olan Keskinoğlu Tavukçuluk’un zor günleri atlatmasının bölge halkını da sevindirdiği ifade ediliyor.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye’nin ilk ve tam entegre piliç ve yumurta üretim tesislerini bünyesinde bulunduran Keskinoğlu’nda 2014 yılında yaklaşık 4 bin kişi çalışıyordu. 2 bin tedarikçinin yanı sıra 400 civarında sözleşmeli üretici ile de çalışan Keskinoğlu, binlerce ailenin geçimi içinde kritik konumda bir şirketti. 2014 ve 2015 yılları şirket için altın yıllar olmuş, 2015’te Keskinoğlu 1.2 milyar TL ciroya ulaşmıştı.

ALMANYA’DAN SİNGAPUR’A

Beyaz et ihracatı en zor ürünlerden biri. Buna rağmen Almanya’ya, Singapur’a piliç eti, Yunanistan’a, Azerbaycan’a yumurta ihracatı yapan ilk şirket ünvanına sahip olan Keskinoğlu, 2014 yılında 86 milyon TL’ye ulaşan ihracatı ile de dikkat çekmişti. Sonraki yıllarda sektördeki zorluklar nedeniyle borçlarını çevirmekte zorlanan şirkette ciddi bir erime gözlenmişti. 2018 yılında konkordato ilan etmek zorunda kalan Keskinoğlu’nun yıllık 1.2 milyar TL’ye ulaşan cirosunun geçen yıl yaklaşık 800 milyon TL olduğu, ihracatın da 25 milyon TL’ye kadar gerilediği öğrenildi.

Ancak bankalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşması sayesinde mali sorunlarını aşan şirketin pazardaki parlak günlerine dönmek için harakete geçtiği belirtiliyor.

ANLAŞMAYA HAZIRLANIYOR

490 bini kapalı, toplam 2.8 milyon metrekare alana sahip Keskinoğlu bünyesindeki 7 fabrika şirketin sektördeki rekabeti açısından da büyük önem taşıyor. Yem fabrikası, yumurta kabı (viyol) fabrikası ve işlenmiş et tesisleri gibi kritik birimlere sahip şirketin büyük marketler ve pazardaki diğer büyük oyuncularla anlaşma yapmaya hazırlandığı da ifade ediliyor.

Keskinoğlu’nun mali sıkıntı yaşadığı dönemde uzaktaki alternatif şirketlere üretim yapmak zorunda kalan sözleşmeli üreticilerle de tekrar anlaşmaların hızlandığı öğrenildi. Akhisar ve bölgesinde yaklaşık 950 bin metrekarelik kümeste üretim yapan üreticilerin maliyet nedeniyle ibreyi Keskinoğlu’na çevirmesi bekleniyor.

HEM ÜRETİCİNİN HEM TÜKETİCİNİN YARARINA OLUR

Keskinoğlu’nun yeniden oyuna dönüyor olması tüketici için de büyük avantaj. Çünkü uzun yıllardır sektörde yer alan ve marka bilinirliği yüksek olan Keskinoğlu, tavukçuluk sektöründe rekabetin artmasını sağlayacaktır. Rekabetin olduğu yerde de uygun fiyatlı ve kaliteli ürün var demektir. Keskinoğlu’nun üretime start vermesiyle, küçük üreticilerde de bir hareketlilik olacaktır. Büyük üreticilere fason üretim yapan civciv yetiştiricileri farklı bir alternatife kavuşmuş olacak. Ayrıca Türkiye’deki tavukçuluk firmalarına yabancı şirketlerin ilgisi de oldukça yüksek. Tavukçuluk sektörü hem üretim kapasitesi hem de ihracattaki başarısı ile yabancı devlerin radarında. Daha yakın zamanda Banvit’in çoğunluk hissesi Brezilyalı tavukçuluk devinin olmuştu. Böyle bir dönemde Keskinoğlu gibi şirketin sektöre yeniden dönmesi birçok değişikliği de beraberinde getirecektir.

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