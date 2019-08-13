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Kazakistan ekonomisi yüzde 4.2 büyüdü

13.08.2019 - 10:23
Kazakistan ekonomisi yüzde 4.2 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov "Yılın ilk 7 ayının sonuçlarına göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, yüzde 4,2'ye yükseldi" açıklamasında bulundu.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, Bakanlar Kurulu toplantısındaki konuşmasında, GSYİH'nin yılın ilk 6 ayında yüzde 4,1 olduğunu belirterek, "Yılın ilk 7 ayının sonuçlarına göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, yüzde 4,2'ye yükseldi." dedi. 

Büyümenin sanayi, inşaat ve diğer alanlardaki hızlanma sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Dalenov, "Enflasyon oranı, yıllık yüzde 5,4 oldu. Bu, yüzde 4-6 enflasyon koridoru içerisindedir." diye konuştu. 

Dalenov, yatırım dinamiğinin yüzde 11,3 oranında büyüyerek, GSYİH büyümesini geride bıraktığını da kaydetti. 


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