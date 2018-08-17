Katılım bankalarından 1,16 milyar TL kâr

Katılım bankaları, 2018 yılının 2. çeyreğini 1,16 milyar TL net kâr ile tamamladı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, katılım bankalarının 2018'in 2. çeyrek performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılım bankalarının toplam aktiflerinin 2017 sonuna göre yüzde 16 artışla 185 milyar TL'yi aşarken, öz varlıklarının aynı döneme göre yüzde 11 büyüme ile 15,2 milyar TL seviyesine yükseldiğini aktaran Özdemir, "Katılım bankaları, 2018 yılının 2. çeyreğini 1,16 milyar TL net kâr ile tamamladı. Kullandırılan fonlar 2017 sonuna göre yüzde 17 artıs?la 129 milyar TL’ye ulaşırken, toplanan fonlar yüzde 18 artış ile 127 milyar TL seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankalarının, şube sayısında 2017 sonuna göre yüzde 3 büyümeyle bin 65'e, personel sayısında yüzde 2 artışla 15 bin 312'ye ulaştığını belirterek, katılım bankaları olarak sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak tarafında büyümeye devam ederek sukuk ihraçlarını başarılı bir şekilde yaptıklarını aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kullandırılan fon tarafında risk iştahımız açık ve bu anlamda reel sektöre kaynak sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizde son 17 senedir hakim olan güven ve istikrar ortamı, sağlam temellere dayanan ekonomi anlayışı ile birlikte bankacılık sektörümüz de sağlıklı büyümesine devam etmektedir. Katılım bankalarımız da önceki yıllardaki olduğu gibi güçlü büyüme potansiyellerini sürdürmüş ve finansal ekosistem içerisindeki payını her geçen gün artırmaktadır. Katılım bankaları olarak önümüzdeki dönemde de reel sektörümüz başta olmak üzere piyasalara desteğimiz artacak. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında üzerimize düşen vazifenin bilincinde olarak var gücümüzle çalışacağız."

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