Katılım bankaları 24 Nisan'da 31 ilde kapalı olacak | Ekonomi Haberleri

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararı kapsamındaki 31 ilde bulunan katılım bankası şubelerinin 24 Nisan Cuma günü kapalı olacağını, diğer illerdeki şubelerin ise hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden (TKBB), sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı Sokağa Çıkma Genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Genelge kapsamındaki illerde bulunan katılım bankası şubelerimiz hizmete kapalı olacak, diğer illerdeki şubelerimiz ise hizmet vermeye devam edecektir."

Açıklamada, 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanan illerdeki müşterilerin bankacılık işlemlerinin aksamaması için TKBB tarafından "Bankalarımızın bilgi sistemleri ve diğer operasyonel birimlerinde yeterli sayıda çalışan bulundurmaları, dijital kanallar ile çağrı merkezi hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almaları, müşterilerimizin ilgili tarihlere denk gelen yükümlülüklerini dijital kanallar üzerinden yapabileceklerine veya takip eden ilk iş günü yerine getirebileceklerine dair bilgilendirme yapmaları" şeklinde tavsiye kararları alındığı bildirildi.

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