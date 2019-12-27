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Katı yakıt istatistikleri açıklandı

27.12.2019 - 10:40
Katı yakıt istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Katı yakıtlarda ekimde en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 945 bin 459 ton, taş kömürü kokunda 387 bin 89 ton ve taş kömüründe ise 99 bin 487 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 636 bin 715 ton, taş kömüründe 3 milyon 966 bin 622 ton ve taş kömürü kokunda 379 bin 823 ton olarak hesaplandı.

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Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşirken, bu oran taş kömürü kokunda yüzde 101,9 oldu. Teslimatları karşılama oranı en düşük katı yakıt ise yüzde 2,5 ile taş kömürü olarak belirlendi.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, linyit teslimatının yüzde 86,9'u termik santrallere ve yüzde 7,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının ise yüzde 98,1'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

Taş kömürü teslimatının ise yüzde 54,1'i termik santrallere, yüzde 14'ü kok tesislerine, yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.


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