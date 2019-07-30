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Katı yakıt istatistikleri açıklandı

30.07.2019 - 10:40
Katı yakıt istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Katı yakıtlarda mayısta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 804 bin 714 ton, taş kömürü kokunda 379 bin 823 ton ve taş kömüründe 109 bin 907 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 381 bin 187 ton, taş kömüründe 2 milyon 150 bin 343 ton ve taş kömürü kokunda 398 bin 760 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 5,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 95,3 ve linyitte ise yüzde 106,6 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 52'si termik santrallere, yüzde 24,5'i kok tesislerine, yüzde 8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88'i termik santrallere ve yüzde 7,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 95'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi. 


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