Katar Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceğini ifade ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açılan açıklamada, Şeyh Temim'in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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"Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etmişlerdir" denilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'nin de hazır bulundukları görüşmede iki liderin, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulandı.

Hükümet kaynakları ise, Katar'ın yapacağı 15 milyar dolarlık yatırım kararı ile ilgili olarak, finansal piyasalara ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını bildirdi.