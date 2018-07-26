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KARDEMİR'e JCR'den yüksek not

26.07.2018 - 09:35
KARDEMİR'e JCR'den yüksek not

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in KARDEMİR'e yüksek not verdiği bildirildi.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan yazılı açıklamada, JCR Eurasia Rating'in KARDEMİR ve iştiraklerinin konsolide yapısını ve muhtemel tahvil ihraçlarının nakit akımlarını gözden geçirerek, yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirdiği ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A (Trk)/Stabil" olarak yukarı yönlü revize, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ise "BBB- /Stabil" olarak teyit ettiği belirtildi.

AA' da yer alan habere göre; açıklamada, rating kuruluşunun değerlendirmesinde, operasyonel alandaki iyileşmenin yanı sıra ürün satış fiyat artışının etkisiyle karlılık rasyonlarında düzelme, içsel öz kaynak yaratma kapasitesinin öngörülebilir seviyeye gelmesi, borç düzeyinin azalması ve yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerde azalma, demir yolu tekeri yatırımından beklenen yüksek kar marjı, sektördeki konumlanan pazar payı, nakit akımının likidite yönetimini kolaylaştırması, varlık kalitesi, azalan yatırım maliyeti, kurumsallaşma ve kurum kültürü, istikrarlı yönetim kadrosu, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Not ve Görünümünün "A (Trk)/Stabil" olarak yukarı yönlü revize edilmesinin temel nedenleri olarak görüldüğü kaydedildi.

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Alınan notların yüksekliğinin KARDEMİR'in güçlü finansal ve kurumsal yapısını ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, notlar şu şekilde belirtildi:

"Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para: BBB- / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BBB-/ (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Ulusal Notu: A (Trk) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli İhraç Notu: n.a., Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para: A-3 / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: A-3 / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli İhraç Notu: n.a., Desteklenme Notu: 2, Ortaklardan Bağımsızlık Notu: AB." 

"JCR EURASİA RATİNG'İN PUAN ARTIŞINA VE BİZE GÜVENİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ" 

Açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'ün şu görüşlerine yer verildi: 

"Bağımsız derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in puan artışına ve bize güvenine teşekkür ediyoruz.  Bizler de ülkemiz sermaye piyasasına güveniyoruz.

Yönetim kurulumuz, profesyonel icramız ve tüm çalışanlarımızla KARDEMİR’in daha şeffaf, inovatif, sürdürülebilir, güvenilir ve daha karlı bir şirket haline dönüşümüne devam edeceğini bizlere güvenen tüm yatırımcılarımıza da bildirmek istiyoruz." 


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