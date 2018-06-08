KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Öz, "2000'li yılların başında 600 bin ton çelik üretirken şimdi 2 milyon 400 bin tona ulaştık. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibarıyla da 3 milyon 500 bin ton çelik üreteceğiz" dedi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, fabrika tarafından Yenişehir bölgesinde yaptırılan İmam Hatip Lisesi inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırmasında 34. sıradan 24. sıraya yükseldiklerini aktaran Öz, her geçen gün büyüdüklerini söyledi.

"KIYMETLİ ÇELİĞİ KARDEMİR ÜRETMİŞ OLACAK''

Dışa bağımlı olunan bazı demir ve çelik ürünlerini üretmek adına çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öz, "Bu çerçevede hedefimiz yıllık ortalama 450 bin ton civarında kıymetli çeliğin ilk etapta 100 bin tonunu KARDEMİR'in üretmesiydi. Bu hedefimizi 2018 yılında gerçekleştireceğiz. Hatta 100 bin tonun üzerinde kıymetli çeliği KARDEMİR üretmiş olacak." diye konuştu.

Demir yolu rayında Türkiye'nin tek üreticisi olduklarını belirten Öz, "Daha önce başlamış olan demir yolu tekeri üretiminde de son noktaya geldik.

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Eylül ayı itibarıyla tekeri de üretmiş olacağız." dedi.

Sosyal alanda yapılan yatırımlara da değinen Öz, şöyle devam etti:

"Karabük Üniversitesi'nin birçok idari kısmını, eğitim fakültelerini, laboratuvarlarını KARDEMİR yapmıştır. KARDEMİR bu okulumuzun yapımında bilfiil görev üstlenmiştir.

Ağustos ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na okulu bitirmiş ve teslim etmiş olacağız.

KARDEMİR'in kar etmesine bağlı olarak sosyal tesislerimizde mutlaka faaliyete geçmesi noktasında çalışmalar yapılacak.

Bu çerçevede ilk olarak Mühendisler Kulübü'nün restorasyon çalışması yapacağız ve orayı Demir Çelik Müzesi olarak kullanıma sunacağız.

Geri kalan kısmını da sosyal tesis olarak başta Karabük'te okuyan öğrencilerimizin ve Karabüklülerin istifade edebileceği bir sosyal mekan oluşturmuş olacağız."

''ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNİ KAZANACAK ŞEKİLDE YETİŞTİRECEĞİZ"

Türkiye'nin ara eleman yetiştirme konusunda çok büyük sıkıntıları olduğunu anlatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KARDEMİR Teknolojileri Kültür Eğitim Vakfı diye bir vakıf kurduk.

Bu vakfın ilk icraatlarından biri de Endüstri Meslek Lisesi açmak. İnşallah Fen Lisesi ayarında bir eğitim kalitesi olacak.

Burada gayemiz bu liseyi bitiren öğrencileri Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanacak şekilde yetiştireceğiz.

Üniversiteyi kazanamayan öğrencilerimizin de Türkiye'nin birçok demir çelik fabrikasında aranan insan olacaklarına inanıyoruz."