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Kapasite kullanım oranı açıklandı

26.12.2019 - 10:03 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı aralık ayında yüzde 77 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1794 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9'a ulaştı.


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