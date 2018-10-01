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Kanada ile ABD ticaret anlaşmasına vardı

01.10.2018 - 08:17 | Son Güncelleme :
Kanada ile ABD ticaret anlaşmasına vardı

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lghthizer ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland tarafından yapılan ortak basın açıklamasında Kanada'nın ABD ile Meksika'yı da içeren bir ticaret anlaşmasına vardığı belirtildi.

ABD ve Kanada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) revizyonu üzerinde çerçeve uzlaşıya vardı. Uzlaşı sayesinde 1.2 trilyon dolar büyüklüğündeki serbest ticaret bölgesi eskisi gibi üç ülkeyi devam edecek.

ABD ve Kanada tarafından yapılan ortak açıklamada uzlaşının "daha serbest piyasalar, adil ticaret ve bölgede güçlü ekonomik büyüme" sağlayacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, imalat sektöründe istihdamın Meksika gibi düşük maliyetli ülkelere kaymasından NAFTA'yı sorumlu tutarak değiştirilmemesi halinde anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere değerlendirmede bulunarak, "Başkan için çok önemli bir başarı ve uluslararası ticaretteki stratejisinin doğruluğunu teyit ediyor" dedi.

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Bir kaynak Trump'ın uzlaşıyı onalaydığını ifade ederken, üst düzey diğer bir kaynak ABD'nin Kanada ve Meksika ile anlaşmayı Kasım sonunda imzalamayı planladığını, bunun ardından anlaşmanın Kongre'den geçeceğini belirttiler.

İki tarafın müzakerecileri, anlaşma sağlamak için çeşitli tavizlerde bulundu.

Varılan uzlaşıya göre uyuşmazlık çözümleme süreçleri Kanada'nın ısrar ettiği şekliyle kalırken, Kanada yurtiçi süt ürünleri pazarının bir bölümünü ABD'li üreticilere açtı.

Şu anda ABD'ye günde 2 milyon araç ihraç eden Kanada, ihracatın 2.6 milyon adetle sınırlanmasını kabul etti.

Ancak ABD'nin Kanada'dan gelen çelik ve aluminyuma getirdiği gümrük vergisinin kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varılamadı.


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