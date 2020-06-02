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Kamu bankalarından önemli kredi kampanyası uyarı

02.06.2020 - 14:49 | Son Güncelleme :
Kamu bankalarından önemli kredi kampanyası uyarı | Ekonomi Haberleri

Kamu bankalarından yapılan açıklamaya göre sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacak.

Kamu bankaları sundukları konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi paketine yönelik olarak bir dizi uyarıda bulundu. Bankalardan yapılan açıklamada sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı belirtildi.

Ayrıca, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabileceğini açıklandı.


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