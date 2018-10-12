‹ Önceki Haber Otomotiv üretimi yüzde 5 düştü Otomotiv üretimi yüzde 5 düştü Sonraki Haber › "Ekonomiye 14.5 milyar sterlin enjekte edilebiliriz" "Ekonomiye 14.5 milyar sterlin enjekte edilebiliriz"

JPMorgan kârını yüzde 24.5 artırdı

12.10.2018 - 14:37
JPMorgan kârını yüzde 24.5 artırdı

JPMorgan net kârını üçüncü çeyrekte yüzde 24.5 artırdı.

JPMorgan Chase, daha yüksek faiz oranlarından ve vergi kesintilerinden sağlanan kazançların tahvil işlemleri gelirlerindeki zayıflığın telafisine yardımcı olmasıyla, üçüncü çeyrekte yüzde 24.5 artışla 8.38 milyar dolar net kâr elde etti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Aktiflerine göre ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan'ın hisse başına net kârı ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 1.76 dolardan 2.34 dolara yükseldi.

Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 2.25 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.


‹ Önceki Haber Otomotiv üretimi yüzde 5 düştü Otomotiv üretimi yüzde 5 düştü Sonraki Haber › "Ekonomiye 14.5 milyar sterlin enjekte edilebiliriz" "Ekonomiye 14.5 milyar sterlin enjekte edilebiliriz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.392 Değişim: 1,74% Hacim : 9.305 Mio.TL Son veri saati : 17:16
Düşük 93.389 12.10.2018 Yüksek 97.169
Açılış: 95.695
5,9289 Değişim: 0,22%
Düşük 5,8311 12.10.2018 Yüksek 5,9867
Açılış: 5,91605
6,8493 Değişim: -0,48%
Düşük 6,7527 12.10.2018 Yüksek 6,9489
Açılış: 6,8826
232,54 Değişim: -0,17%
Düşük 228,88 12.10.2018 Yüksek 234,73
Açılış: 232,94
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.