JPMorgan kârını yüzde 24.5 artırdı

JPMorgan net kârını üçüncü çeyrekte yüzde 24.5 artırdı.

JPMorgan Chase, daha yüksek faiz oranlarından ve vergi kesintilerinden sağlanan kazançların tahvil işlemleri gelirlerindeki zayıflığın telafisine yardımcı olmasıyla, üçüncü çeyrekte yüzde 24.5 artışla 8.38 milyar dolar net kâr elde etti.

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Aktiflerine göre ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan'ın hisse başına net kârı ise geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 1.76 dolardan 2.34 dolara yükseldi.

Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 2.25 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.