Jerome Powell'ın Fed dönemi başladı

Powell, ABD'deki enflasyon baskıları küresel piyasaları sarsarken Fed başkanlığı görevine başladı.

Jerome Powell'ın dört yıllık Fed dönemi başladı. Powell, Fed Başkanlığı görevine, ABD hisselerinin en az iki yılın en sert düşüşünü yaptığı ve Fed'in dünyanın en büyük ekonomisindeki enflasyon baskılarını kontrol altına almak adına bir önceki başkan Janet Yellen'dan daha agresif davranması gerekebileceğine ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda başladı.

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Eski Fed Guvernörü ve eski Wall Street kıdemlisi Powell'ı gürültülü bir hafta bekliyor. ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizi, dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı, hisse senedi piyasasında volatilite, 2016'dan bu yana olan en yüksek seviyeye tırmandı ve yatırımcılar, yerel ve küresel ekonomide ilerleme kaydedilen bir ortamda Fed'in faiz artırma planlarının daha fazla netlik kazanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Fed politika yapıcıları, bu yıl üç faiz artışına sadık kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Piyasa beklentileri de bu yıl üç faiz artışı yönünde.



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