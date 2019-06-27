‹ Önceki Haber Yedek Akçe düzenlemesi Meclis'e geliyor Yedek Akçe düzenlemesi Meclis'e geliyor Sonraki Haber › Rusya'nın gözü OPEC anlaşması için G20 Zirvesi'nde Rusya'nın gözü OPEC anlaşması için G20 Zirvesi'nde

Japonya'dan İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı

27.06.2019 - 14:18
Japonya'dan İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Japonya Dışişleri Bakanı Kono, İngiltere'de faaliyet gösteren yaklaşık bin şirket olduğunu belirterek, "Hepsi de anlaşmasız Brexit konusunda son derece endişeli. Bu durum, şirketlerin operasyonlarını negatif şekilde etkiler." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulundu. Kono, İngiltere'de iktidarda olan Muhafazakar Parti'de liderlik için yarışan Boris Johnson ve Jeremy Hunt'a toplantılar sırasında "anlaşmasız ayrılık seçeneğinden kaçınması gerektiğini" söylediğini kaydetti.

Japon şirketlerin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması ihtimalinden dolayı endişeli olduğunu ifade eden Kono, halihazırda İngiltere’nin Dışişleri Bakanlığı görevini sürdüren Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Brexit'e ilişkin planlarını daha net bir şekilde açıklamaları gerektiğini söyledi.

##$HABER_1455858$##

İngiltere'de faaliyet gösteren yaklaşık bin şirket olduğunu belirten Kono, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepsi de anlaşmasız Brexit konusunda son derece endişeli. Bu durum, şirketlerin operasyonlarını negatif şekilde etkiler. İngiliz hükümetinden Japon şirketlerin ne beklemeleri gerektiğini ve işlerinin herhangi bir kesintiye uğramadan düzgün bir şekilde ilerleyeceğini anlatmalarını istedik. Şu anda son derece düzgün operasyonlarımız var. Fakat eğer anlaşmasız Brexit olursa malların fiziksel olarak gümrük kontrolünden geçmesi gerekecek. Bu operasyonlar ileride devam edemeyebilir."

Kono, İngiltere'nin istemesi halinde Trans-Pasifik Ortaklığı'na katılabileceğini ancak bunun müzakerelerinin İngiltere’nin AB’den resmen ayrılmasının ardından yapılabileceğini söyledi. 


‹ Önceki Haber Yedek Akçe düzenlemesi Meclis'e geliyor Yedek Akçe düzenlemesi Meclis'e geliyor Sonraki Haber › Rusya'nın gözü OPEC anlaşması için G20 Zirvesi'nde Rusya'nın gözü OPEC anlaşması için G20 Zirvesi'nde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.720 Değişim: 0,94% Hacim : 4.818 Mio.TL Son veri saati : 17:06
Düşük 95.256 27.06.2019 Yüksek 95.990
Açılış: 95.256
5,7708 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7581 27.06.2019 Yüksek 5,7935
Açılış: 5,7722
6,5694 Değişim: 0,01%
Düşük 6,5616 27.06.2019 Yüksek 6,5989
Açılış: 6,5688
260,52 Değişim: -0,37%
Düşük 259,77 27.06.2019 Yüksek 262,03
Açılış: 261,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.