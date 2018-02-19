Japonya'da ihracat yüzde12 büyüdü

Japonya'da ihracat ocak ayında yıllık yüzde 12 büyüdü.

Japonya'nın dış ticaretindeki toparlanma, ihracat ve ithalatta kaydedilen güçlü büyüme ile birlikte 2018'de de sürüyor. Ülke ekonomisi, ithalattaki artışa bağlı olarak 2017 yılının Mayıs ayından bu yanao lan ilk dış ticaret açığını kaydetti.

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Japonya'da ihracat, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 artarak yüzde 9.4'lük artış beklentilerinin üzerinde geldi. İthalat ise yüzde 7.9 büyüyerek yüzde 7.7'lik büyüme beklentilerini aştı. Ülkenin dış ticaret açığı, böylece, Ocak ayında 934.4 milyar yen olarak gerçekleşti.

Tokyo'da Life Insurance Co. başekonomisti Meiji Yasuda, "İthalattaki artış, iç talebin sağlıklı olduğunu gösteriyor" dedi ve "Ekonomik büyümeye ilişkin fikir edinmek için dış ticaret dengesindense ihracattaki trendlere odaklanmalıyız. İhracat, hem fiyat hem de hacim olarak artıyor, yani, güçlü sonuçlar gördüğümüzü söyleyebiliriz" diye konuştu.