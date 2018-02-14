Japonya beklentinin altında büyüdü

Japonya ekonomisi, dördüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdü.

Japonya ekonomisi, ardı ardına sekizinci çeyrekte büyürken, buna karşın büyüme temposu sert bir şekilde geriledi ve beklentileri karşılayamadı. Özellikle güçlü yen ile birlikte düşük büyüme enflasyonist baskıları zayıflatıyor ve merkez bankası tarafından uygulanan teşviğin devam etmesi ihtimalinin altını çiziyor.

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Japonya'da GSYİH, 31 Aralık'ta biten üç aylık dönemde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0.5 büyüyerek yüzde 1'lik tahminin altında kaldı. Önceki çeyreğe ilişkin büyüme verisi yüzde 2.2'ye revize edildi.