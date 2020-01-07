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Japon mahkemesi Ghosn'un kefalet bedeline el koydu

07.01.2020 - 12:29
Japon mahkemesi Ghosn'un kefalet bedeline el koydu | Ekonomi Haberleri

Japonya'da mahkeme, adli kontrol altında yargılanmayı beklerken Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Lübnan asıllı eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un ödediği kefalet bedeline el koyduğunu açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, Ghosn'un adli kontrol altında tutuksuz yargılanmak üzere yatırdığı 1,5 milyar yen (yaklaşık 14 milyon dolar) kefalet bedeline geri ödemesiz olarak el konulduğunu bildirdi.

Haberde bunun Japonya'da bugüne dek el konulan en büyük kefalet bedeli olduğu belirtildi.

ÖZEL UÇAKLARA BAGAJ KONTROLÜ ZORUNLULUĞU

Öte yandan Japonya, Ghosn'un kaçışının ardından kefaletle serbest bırakılan şüphelilerin ülkeden kaçışını önlemek üzere sınır kontrollerini artırdı.

Kyodo'da yer alan habere göre, Ulaştırma Bakanı Akaba Kazuyo, özel uçakla seyahat eden yolcuların büyük boyutlu bagajlarını kontrol ettirme zorunluluğu getirileceğini ifade etti.

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Akaba, zorunlu kontrollerin Haneda, Narita, Çubu ve Kansai havalimanlarında dün itibarıyla başlatıldığını, diğer havalimanlarına da bu konuda talimat verildiğini aktardı.

Japonya'da özel uçakla seyahat eden yolcuların bagajları yalnızca pilotlar ve uçuş şirketleri tarafından kontrol ediliyordu. Ticari hava yolu yolcuları için uygulanan bagaj kontrol prosedürleri özel uçak yolcuları için uygulanmıyordu.

YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Adalet Bakanı Mori Masako da kefaletle serbest bırakılanların kontrolü için yeni yasal düzenlemeler için Yasama Konseyi ile istişare başlatacaklarını belirtti.

Bakanlık kefaletle serbestken ülkeden kaçmanın hapishane ve gözaltı merkezlerinde olduğu gibi firar suçu kapsamına alınmasını talep ediyor. Ayrıca kefaletle serbest bırakılan sanıklara temyiz duruşmalarına katılma zorunluluğu getirilmesi ve şüphelilere elektronik kelepçe takılması gibi uygulamalar üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.

LÜBNAN İLE İŞ BİRLİĞİ

Bu arada Kabine Sekteri Suga Yoşihide, Japonya'nın Ghosn'un kaçışı konusunda Lübnan makamlarıyla iş birliği yapacağını söyledi.

Suga, basın toplantısında, Ghosn'un Japonya'yı yasa dışı olarak terk etmesinin son derece üzücü olduğunu, Lübnan makamlarıyla temas halinde konuyu sonuna kadar takip edeceklerini dile getirdi.

Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.

AMFİ KUTUSUNDA KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta, özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük bir kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol 2 Ocak'ta, Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamıştı.


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