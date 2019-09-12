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İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte düştü

12.09.2019 - 13:46
İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte düştü | Ekonomi Haberleri

İtalya'da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9'a gerileyen işsizlik, 2011'den bu yana ölçülen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

 

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, bu yılın nisan-haziran döneminde işsizlik, 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,9 olarak ölçüldü. Söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre çalışan sayısı 130 bin arttı.

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İkinci çeyrekte yüzde 9,9'a gerileyen işsizlik, ülkede mali borç krizinin yoğun şekilde hissedildiği 2011'in son çeyreğinde kaydedilen yüzde 9,2'den sonra ölçülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.


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