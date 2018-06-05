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İtalya için kritik gün

05.06.2018 - 15:08
İtalya için kritik gün

İtalya'da yeni kurulan düzen karşıtı hükümet, bugün parlamentoda oy desteği arayacak. Avrupa Birliği'nin bütçe ve göç kurallarına karşı çıkacağını söyleyen hükümet önce güven oylaması engelini aşmak zorunda.

Başbakan olarak atanan Giuseppe Conte, koalisyonu oluşturan iki partinin "değişim hükümeti" adını verdikleri kabinesi için parlamentonun önce üst kanadından, sona da alt meclisten güven oyu isteyecek.

Fazla tanınmayan 53 yaşındaki ekonomi profesörü Conte, düzen karşıtı 5-Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Kuzey Birliği partilerinin ortak başbakan adayı idi. Özellikle yasadışı göçe karşı sert önlemler isteyen Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini, İtalya'nın bundan sonra "Avrupa'nın göçmen kampı" olmayacağını söyledi.

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Conte bugün oylamaların ardından hemen Kanada'ya gidecek ve burada G7 sanayileşmiş ülkeler zirvesine ilk kez katılacak.

Conte'nin, zirvede ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği çelik ve alüminyum gümrük vergilerine karşı diğer Avrupalı liderlerle yan yana mı duracağı yoksa Trump ile yakınlaşmayı mı seçeceği merakla bekleniyor.

Trump'tan övgüyle söz eden Salvini, Trump'ın "Önce Amerika" sloganını ülkesine uyarlayarak "Önce İtalya" söylemini benimsemişti.

Conte'nin hükümeti, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde, iktidara gelen ilk düzen karşıtı hükümet olacak.

Euro karşıtı olan Conte hükümetinin üyeleri, yine de ülkenin ortak para biriminden çıkmasını istemiyorlar.


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