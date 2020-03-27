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İtalya Avrupa'dan 'sadakat' bekliyor

27.03.2020 - 17:12
İtalya Avrupa'dan 'sadakat' bekliyor | Ekonomi Haberleri

İtalya Dışişleri Bakanı Maio, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa’daki merkez üssü olan ülkesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) salgının yarattığı ekonomik zorluklara karşı sadakatli bir tutum beklediğini belirtti.

 

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB ülkeleri arasında Kovid-19'a ilişkin alınacak ekonomik önlem ve desteklere yönelik AB liderleri arasında telekonferans yöntemiyle dün yapılan ve bir uzlaşı çıkmayan toplantıyı değerlendirdi.

İtalya’nın yeni tip koronavirüsten dünyada ilk etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Di Maio, Kovid-19 salgınının ekonomik değişikliklere yol açmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Di Maio, virüs nedeniyle sağlık ve ekonomi alanında iki farklı krizle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Sağlık konusunda önleyici tedbirleri uygulamaya koyduk. İkinci konu üzerinde ise Avrupalı partnerlerimizin sadakatini bekliyoruz. Sadakat' kelimesinin bizim için önemli bir ağırlığı var. Biz, Avrupa’nın da üzerine düşeni üstlenmesini bekliyoruz. Bugün, geleceği görmesi gereken ve somut desteğe ihtiyacı olan işletmelerimiz, işçilerimiz ve ailelerimiz var. Biz onlara bu desteği vermek istiyoruz. AB’nin, bazı ülkelerin 10 yıl önce denediği ve büyük başarı elde etmediği eski yöntemleri kabul etmemiz durumunda yardım etmeye hazır olduğunu söylemesi olmaz. Bu iyi bir şey değil."

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Kararlı bir şekilde hareket etmemeleri durumunda ekonomilerindeki sorunu çözemeyeceklerinin farkında olduğunu kaydeden Di Maio, "Diğer üye devletlere, İtalya’nın vatandaşlarına yardım etmek için gereken tüm parayı harcayacağını belirttik. Birtakım parametreleri, evrakları ve bürokrasinin hesabını yapma zamanı değil." yorumunu yaptı.

AB LİDERLERİ KOVİD-19'A KARŞI ORTAK EKONOMİ POLİTİKASI BELİRLEYEMEDİ

AB liderleri, dün akşam telekonferans yöntemiyle AB Konsey toplantısında bir araya gelmiş, virüse ilişkin alınacak ekonomik önlem ve destekleri görüşmüş ancak bir uzlaşıya varamamıştı.

İtalyan basını da AB içinde uzlaşı çıkmamasını manşetten gördü.

Corriere della Sera gazetesi, "Avrupa’da yardımlar konusunda çatışma" manşetini atarken, La Stampa gazetesi ise "AB içinde kavga" başlığını kullandı.

Aralarında İtalya’nın da bulunduğu 8 ülke, Avro Bölgesi'nde Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisinde bulunurken, bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e geçen gün bir mektup yazmıştı.

Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler, virüsün ekonomi alanındaki etkileriyle mücadele için “Koronatahvil” çıkarılması önerisine ise karşı çıkıyor.


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