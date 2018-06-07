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İşte Türkiye'nin büyüme beklentisi

07.06.2018 - 10:38
İşte Türkiye'nin büyüme beklentisi

Gayri safi yurtiçi hasılanın bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesi bekleniyor. TÜİK birinci çeyrek büyüme verilerini 11 Haziran saat 10.00'da açıklayacak.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, yılın tamamında ise yüzde 4.5 büyümesi bekleniyor. Reuters'ın 14 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre ilk çeyrek beklentileri yüzde 6-8; 2018 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 3.5-5.5 aralığında yer alıyor.

Büyümenin en önemli göstergelerinden sanayi üretimi ilk çeyrekte yüzde 9.8 artarak güçlü büyümenin bu dönemde de devam ettiğini ortaya koymuştu.

Türkiye ekonomisi darbe girişiminin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzerine teşviklerin etkisiyle iç tüketim ağırlıklı olarak 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7.3, 2017'nin tamamında ise yüzde 7.4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

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Şeker Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, öncü göstergelerin büyümede güçlü momentumun ilk çeyreğe de sarktığına işaret ettiğini söyleyerek, "Özellikle de sanayi üretimindeki yüzde 10'a yaklaşan büyüme, bunun en önemli göstergesi. PMI ise yılın ilk üç ayında 55.7, 55.5 ve 51.8 seviyelerinde gerçekleşerek üretimde artış trendinin sürdüğüne işaret etti" dedi.

"İlk çeyrek çok güçlü olsa da yılın ikinci yarısında hızlı bir yavaşlama olacak gibi duruyor" diyen Gönençler, "PMI endeksinin gerilemesi, kur gelişmelerinin de etkisiyle tüketici ve reel sektör güven endekslerinde gerilemeler ve özellikle inşaat sektöründen gelen haber akışı beklentilerde bozulmaya işaret ediyor. Özel bankalar tarafında kredi büyümesi de zayıf seyretmeye devam ediyor" dedi.

QNB Finansbank Ekonomisti Burak Kanlı da, birinci çeyreğe ilişkin göstergelerin geçen yılın son çeyreğinden gelen hızın sürdüğünü gösterdiğini, geçen yıl yapılan teşviklerin etkilerinin de görüleceğini söyledi.

İlk çeyrek itibariyle büyümede yavaşlama sinyali görülmediğini ancak ikinci çeyreğe ilişkin sert yavaşlama sinyali görüldüğünü söyleyen Kanlı, "İkinci çeyrekte yüzde 5'ler civarında bir büyüme görebiliriz ve bu aslında ekonominin yavaşladığı anlamına geliyor" dedi.

Orta Vadeli Program'da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 5.5 seviyesinde bulunuyor.

İstihdam teşvikleri ile KGF'nin büyümeye destek vermesi bekleniyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, KGF sisteminin geçen yılki yaklaşık üç puanlık desteğin ardından bu yıl da büyümeye 1 puan destek sağlanmasını beklediğini söyledi.

Öte yandan Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini geçen ayki raporuna göre düşürerek bu yıl için yüzde 4.5 olarak açıkladı.

Diğer taraftan Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 2.5'e, gelecek yıl için ise yüzde 3.5'ten yüzde 2'ye indirdi.


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