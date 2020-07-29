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İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

29.07.2020 - 16:36
İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi | Ekonomi Haberleri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında enflasyonun yüzde 0.82 artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun ise yüzde 12.03'e düşeceği hesaplanıyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.

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