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İşte ABD'nin Çin'e karşı yeni sınırlama planı

25.06.2018 - 09:55
İşte ABD'nin Çin'e karşı yeni sınırlama planı

ABD Hazine Bakanlığı en az yüzde 25 hissesi Çinli yatırımcılara sahip olan şirketlerin ABD'de "endüstriyel açıdan önemli teknoloji" içeren şirketleri almalarını sınırlayacak kurallar hazırlıyor.

ABD hükümet yetkilisi Wall Street Journal'ın haberiyle eşleşen açıklamalarında sınırlamaların Cuma günü açıklanmasından önce Çin hisse eşiğinin değişebileceğini vurguladı. Reuters'in haberine göre; Bu adım, Başkan Donald Trump'ın Çin'le ticaret anlaşmazlığında yeni bir tırmanmaya işaret ediyor.

ABD'nin Çin'in ortak girişim kuralları ve diğer politikalar aracılığıyla ABD teknolojisini kötüye kullandığı yönünde şikayetlerin ardından, Çin mallarına uygulanacak toplam 450 milyar dolar değerinde gümrük vergilerinin ilki olan 34 milyar dolar değerindeki vergiler 6 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

ABD'li yetkili ayrıca Hazine'nin yatırım kısıtlamalarının, Çin'in "Made in China 2025" sanayi planı kapsamında geliştirmeye çalıştıkları dahil olmak üzere birçok kilit sektörleri hedef alması bekleniyor. "Made in China 2025" sanayi planı Çin'in gelişmiş bilgi teknolojisi, havacılık, deniz mühendisliği, ilaç, gelişmiş enerji araçları, robot ve diğer yüksek teknoloji endüstrilerindeki yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Wall Street Journal da ABD Ticaret Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu tür teknolojilerin Çin'e gönderilmesini engellemek için "gelişmiş" ihracat kontrolleri önerdiğini bildirdi.

Hazine, Ticaret Dairesi ve Beyaz Saray sözcülerine, Reuters'in önerilen kısıtlamalarla ilgili açıklama taleplerine cevap vermediler.

Hükümet yetkilisi, Hazinenin 1977 tarihli Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) kısıtlamaları belirlemek için kullanacağını söyledi.


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